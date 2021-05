Greve da CP sem serviços mínimos. Já foram suprimidos 14 comboios

© Sara Matos / Global Imagens

Até às 8h00 desta quinta-feira foram suprimidas 14 ligações de comboio por causa da greve dos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal.

Não se realizaram sete ligações nos comboios urbanos do Porto e sete ligações regionais: uma no Oeste e seis no Minho.

Segundo o gabinete de comunicação da CP, todas as outras ligações não foram, até ao momento, afetadas pela greve.

Em declarações à TSF, José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) reconhece que a supressão de comboios "não é muito significativa", mas ressalva que os números de adesão à greve estão a aumentar.

José Manuel Oliveira faz um balanço da greve da CP até às 9h 00:00 00:00

Devido à paralisação de 24 horas dos trabalhadores da CP são esperadas perturbações durante todo o dia e também durante as primeiras horas de sexta-feira.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP, não tendo sido decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social.



Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, acrescenta.

Em comunicado, a CP diz ainda que lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios, através do contacto com os canais de informação da empresa.

O pré-aviso de greve emitido pelo SNTSF abrange todos os trabalhadores da CP e da IP.

Está ainda marcada uma concentração para hoje de manhã, em frente ao Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, em protesto contra "11 anos sem aumento".

Os trabalhadores do setor ferroviário e das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias reivindicam aumentos salariais para todos, a redução do horário de trabalho para as 35 horas, o trabalho com direitos, o respeito pela contratação coletiva, a redução da idade de reforma e a melhoria do serviço público prestado.

Esta semana, o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários suspendeu a greve parcial convocada para começar na terça-feira depois do Governo se ter comprometido a voltar à mesa das negociações.

Notícia atualizada às 9h00