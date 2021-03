Grupo hoteleiro do Algarve com salários em atraso, subsídios de férias e Natal por pagar

O Hotel da Penina, em Alvor, é um dos empreendimentos turísticos que pertence a este grupo hoteleiro © Algarvephotopress/Global Imagens (arquivo)

É um grupo hoteleiro que tem cinco empreendimentos turísticos no Algarve: dois hotéis de 5 estrelas, o D. Filipa, em Vale do Lobo e o Penina, em Alvor, bem como o Formosa Park, no Ancão e dois campos de golfe, San Lorenzo e Pinheiros Altos, na Quinta do Lago.

Os atrasos nos salários vêm desde o ano passado e grande parte dos trabalhadores só receberam o salário de novembro. Ana Paula Santos, trabalhadora do grupo queixa-se de que tem sentido muitas dificuldades e uma moratória do banco por pagar. "Amanhã vou tentar negociar com o banco para tentar pagar em pequenas parcelas mais baixas", diz. "Não sei como vou conseguir pagar, não tenho rendimentos de lado nenhum", lamenta.

O Sindicato de Hotelaria do Algarve reuniu esta manhã com a Entidade Regional de Turismo para tentar sensibilizar este organismo para o problema. Tiago Jacinto, dirigente do Sindicato, lembra que esta empresa nem sequer recorreu ao lay-off. "Alegadamente porque o grupo tem dívidas ao estado não recorreu a nenhum apoio", explica. O sindicalista lembra que o grupo hoteleiro tinha no ano passado cerca de 500 trabalhadores e agora já só tem 340. "Os restantes não têm aguentado a situação e têm saído".

Outra trabalhadora destes empreendimentos turísticos que pertencem a um sheik árabe afirma que sempre que os trabalhadores mostram intenção de se manifestar a empresa garante que está a tentar resolver o problema. "Dizem-nos que estão a negociar com um fundo de investimento para resolver a situação mas tudo isto vem de há muito tempo, dizem-nos sempre a mesma coisa e o que é certo é que as famílias é que estão a ser penalizadas", conclui.