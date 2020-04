Há 1435 profissionais de saúde infetados. São mais 103 em 48 horas

© Pedro Correia//Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 07 Abril, 2020 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 1435 profissionais de saúde infetados, mais 103 do que os registados no último domingo. A informação é avançada, esta terça-feira, pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, na conferência de imprensa diária no Ministério da Saúde.

Dos profissionais de saúde infetados, 370 são enfermeiros, 240 médicos e os restantes 825 são assistentes técnicos e operacionais.

Estão confirmadas 345 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 34 nas últimas 24 horas. Há ainda 712 novos casos de contágio, elevando para 12442 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até ao momento, 184 pessoas conseguiram recuperar, mais 44 do que as contabilizados no último balanço.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19