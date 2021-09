"Há aqui um relaxamento muito grande." Epidemiologista deixa alerta sobre alívio de restrições

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes admite que "está otimista" quanto à evolução da pandemia no país © Igor Martins / Global Imagens

Por Ana Sofia Freitas 23 Setembro, 2021 • 23:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes avisa que ainda não é tempo de "baixar completamente a guarda". O especialista considera que seria mais sensato que os certificados de vacinação continuassem a ser pedidos à entrada para os restaurantes e que o uso de máscara nos bares e discotecas fosse obrigatório.

"Há aqui um relaxamento muito grande. Eu sinto-me mais confortável se souber que as pessoas que estão comigo no restaurante apresentaram certificado de vacinação e estão vacinadas. Relativamente a bares e discotecas todos nós sabemos que são dos locais mais propícios á transmissão, porque são espaços normalmente com uma grande concentração de pessoas que normalmente falam aos gritos e emitem uma quantidade de aerossóis, portanto são sítios onde ocorrem eventos de super transmissão", explica o especialista.

Ouça as declarações de Manuel Carmo Gomes à TSF 00:00 00:00

Manuel Carmo Gomes lembra que "nós não nos vamos ver livres do vírus, ele está cá entre nós e é uma questão de tempo até todos nós, mais tarde ou mais cedo, encontrarmos o vírus".

Em declarações à TSF, o epidemiologista dá como exemplo a varicela, "que tem uma transmissibilidade muito parecida com este vírus. "Em Portugal não se vacina contra a varicela e, portanto, todas as pessoas mais cedo ou mais tarde apanham varicela", lembra.

Manuel Carmo Gomes admite que "está otimista" quanto à evolução da pandemia no país, mas confessa que está preocupado com a fim das restrições numa altura que considera decisiva.

"Agora que se aproxima o outono/inverno, que é um momento de expectativa, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, não só por causa da Covid, mas também por causa da gripe, é um momento um pouco critico, vai ser um teste à nossa proteção. É evidente que baixar a guarda não é recomendável", afirma.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19