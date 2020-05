Há lares que não vão reabrir as visitas na próxima semana

© Pixabay

Nem todos os lares de idosos vão abrir portas para visitas na próxima segunda-feira. A garantia é do presidente da Associação de Lares, João Ferreira de Almeida, em entrevista à TSF.

"Temos notícias de alguns membros da nossa associação que vão protelar um pouco a reabertura para se organizarem e garantirem as medidas de segurança", avança, acrescentando que "não é fácil numa semana termos a notícia da possibilidade de reabrir as visitas".

O representante dos lares sublinha, no entanto, que "todos querem reabrir as visitas", mas com as devidas cautelas.

João Ferreira de Almeida acredita que será possível ter uma visão mais clara das medidas a tomar quando forem divulgados os "resultados da primeira semana de alívio das restrições".

Maioria dos lares alentejanos não deve reabrir visitas na segunda-feira

A maioria dos lares de idosos alentejanos não deve retomar visitas na segunda-feira, data estipulada pelo Governo, por estarem ainda a elaborar os "planos de operacionalização", segundo o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, em Viana do Alentejo.

João Penetra explicou à Lusa que, apesar de a instituição (SCMA), no distrito de Évora, ter começado a preparar a reabertura aos visitantes "por antecipação", não esperava que esta fosse permitida tão cedo e, por isso, o plano de atuação "não está terminado", um impedimento que disse ser transversal às instituições homólogas com as quais mantém contacto.

*com Lusa