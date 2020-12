Há um rebanho de ovelhas a pastar em Lisboa

© Maria João Gala /Global Imagens

A partir desta sexta-feira, um rebanho de ovelhas vai passar a pastar no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

O espaço que habitualmente acolhe festivais de verão, como Rock in Rio, vai ser temporariamente ocupado por 20 ovelhas 'contratadas' para ajudar a capital a combater as alterações climáticas.

O objetivo é associar o pastoreio à conservação do solo, manutenção da vegetação e fixação de carbono através do projeto Life Lungs, explica à TSF o vereador do Ambiente, Clima e Estruturas Verdes da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes.

Esta é uma forma de "tratar os nossos parques de uma forma mais sustentável", destaca, com menos água e "prados biodiversos", que também servem para a alimentação do rebanho.

Além disso trata-se de uma solução que tem uma função pedagógica, afirma - "as pessoas podem aprender muito com o que estão a ver".

Se este projeto-piloto correr bem, no futuro outros parques de Lisboa também vão receber estas ovelhas citadinas. O rebanho já tem agenda preenchida, com 14 saídas previstas até maio de 2021.