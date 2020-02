Há um segundo português no estrangeiro infetado com coronavírus

Contactado pela TSF, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não adiantou mais pormenores sobre este segundo caso © Dimitris Tosidis/EPA

Por TSF 27 Fevereiro, 2020 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais um português no estrangeiro infetado com coronavírus além de Adriano Maranhão, o canalizador do navio de cruzeiros Diamond Princess que foi transferido, na terça-feira, para o hospital da cidade de Okazaki, no Japão. Sobre este segundo caso, não há pormenores.

"Neste momento a circunstância é a seguinte: há um reduzido número de portugueses que, por sua vontade, permanecem na cidade chinesa de Wuhan e a informação que tenho é que todos se encontram bem. Há um cidadão português internado num hospital no Japão que é tripulante de um navio de cruzeiro e que está a receber tratamento. Há outro cidadão português nas mesmas circunstâncias. Três tripulantes portugueses que ainda estão a bordo desse navio de cruzeiro e todos eles têm sido submetidos a testes que têm dado sempre resultados negativos, portanto estão bem", revelou esta quinta-feira Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, aos jornalistas.

Contactado pela TSF, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não adiantou pormenores sobre este segundo caso.

Ouça as declarações de Augusto Santos Silva sobre este segundo caso 00:00 00:00

Na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que os sintomas de Adriano Maranhão, tripulante do navio de cruzeiro Diamond Princess, indicavam que a situação não era grave e expressou a sua "empatia e simpatia" para com a família do trabalhador português, cuja mulher tem manifestado, em declarações à comunicação social, queixas da falta de acompanhamento da situação do marido.