Hospital de campanha do Estádio Universitário procura voluntários

Estrutura hospitalar de contingência de Lisboa, no Estádio Universitário de Lisboa © José Sena Goulão/Lusa

04 Fevereiro, 2021

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O hospital de campanha a funcionar no Estádio Universitário de Lisboa está à procura de voluntários para apoiarem os profissionais de saúde. O objetivo é que estes voluntários desempenhem tarefas como a alimentação, higiene e outros cuidados aos doentes com Covid-19, além de apoio administrativo.

Numa nota enviada à TSF, a reitoria pede a ajuda de estudantes, professores e funcionários de Universidades e Politécnicos com mais de 18 anos, que já tenham sido infetados com o coronavírus, pelo que "com probabilidade de possuírem imunidade à infeção". Para confirmar essa imunidade, serão feitos testes serológicos aos voluntários.

Os interessados, que terão, no mínimo, dois turnos semanais de quatro horas, devem inscrever-se através do envio de um formulário e podem entrar em contacto através do email voluntarios.ehcl@ulisboa.pt.

O hospital de contingência no Estádio Universitário de Lisboa vai ter disponíveis mais 150 camas, num segundo pavilhão, que deverá começar a funcionar dentro de dez dias.

