Hospital de Santarém com 82 profissionais isolados assegura serviços graças a equipas "estouradas"

Hospital de Santarém © João Santos/Global Imagens

Por Rita Costa com Carolina Rico 23 Outubro, 2020 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital de Santarém tem 31 profissionais infetados com o novo ​​​​​​​coronavírus e outros 51 foram colocados em isolamento profilático, mas os os serviços estão todos assegurados.

A garantia é do diretor clínico do hospital, Paulo Sintra, que em declarações à TSF explica que tal só é possível "à custa" do trabalho de colegas, que adiam folgas a que têm direito e fazem ainda "mais trabalho extraordinário do que o habitual".

Por enquanto, tem sido possível não fechar serviços nem adiar consultas nem cirurgias, mas "as equipas estão cansadas, completamente estouradas, e esticadas para lá do razoável", lamenta.

Profissionais de saúde estão a colmatar ausência de colegas com grande esforço, diz Paulo Silva 00:00 00:00

Há 16 enfermeiros, sete assistentes operacionais, cinco outros profissionais e três médicos com resultado positivo à Covid-19, estando os restantes (30 enfermeiros, 16 assistentes operacionais e cinco médicos) em isolamento em casa por terem tido contactos de risco.



Paulo Sintra diz que tem sido feito um "grande esforço de contratação", mas "não há enfermeiros disponíveis" no mercado de trabalho, ou aqueles que aparecem não são suficientes ou decidem mudar para outros locais passado pouco tempo.

Sobre os três profissionais do Hospital de Santarém que terão violado o confinamento a que estavam obrigados, o diretor clínico condena aquilo que diz ser um "comportamento pouco civilizado".

No entanto, ressalva, esse é "um caso de polícia", não é responsabilidade do hospital. "A única coisa que fazemos é informar a autoridade de saúde local", o que será feito numa reunião esta sexta-feira, diz.

Dentro do hospital, estes três profissionais têm "um comportamento exemplar". São pessoas dedicadas e trabalhadoras, garante Paulo Silva. É "perfeitamenteinaceitável" que tenham quebrado o confinamento, especialmente por se tratar de pessoas ligadas à saúde.

Paulo Silva mostra-se muito "revoltado" com o caso 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19