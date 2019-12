Hospital do Litoral Alentejano está sem urgências pediátricas

Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém © Carlos Santos/ Global Imagens

O Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, está este fim de semana sem urgências pediátricas.

O alerta parte do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que em declarações à TSF dá conta de vários problemas nas urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, situações que tendem a agravar-se com o aproximar do pico da gripe, previsto para daqui a duas semanas.

Em especial na Área Metropolitana de Lisboa, há hospitais onde "já se acumulam macas", diz Jorge Roque da Cunha. No hospital de Santa Maria, por exemplo, há doentes a ocupar 50 macas nos corredores e os tempos de espera ultrapassam as seis ou dez horas, denuncia.

"Pedimos ao Governo respeito porque este problema vai agravar-se", alerta o secretário-geral do SIM.

O presidente da Federação Nacional Dos Médicos, diz o caso não o surpreende: é uma situação recorrente nesta altura do ano nas urgências de vários hospitais devido aos "baixos salários e baixas condições de trabalho.

Segundo João Proença, o Hospital do Litoral Alentejano tem poucos médicos e "muito pouca gente quer ir trabalhar para lá".

Já o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano garante que não há quaisquer "constrangimentos" nas urgências pediátricas do hospital.

Em declarações à TSF, Luís Matias assegura que "houve atendimento de crianças" e fala de uma situação "normal" para a época.

Notícia atualizada às 13h09