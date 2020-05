Hospital Dona Estefânia tem 15 crianças infetadas com covid-19. Duas nos cuidados intensivos. 

Fachada principal do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. © Gerardo Santos / Global Imagens

Há 15 crianças internadas com covid 19 no Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Duas delas estão nos cuidados intensivos e ocupam as duas camas disponíveis no serviço. A idade média dos internamentos é de cinco anos.

A informação avançada pelo jornal Correio da Manhã e foi confirmada à TSF pelo gabinete de comunicação do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

O Correio da Manhã adianta ainda que o Hospital D. Estefânia dedicou mais uma enfermaria a casos de covid-19.

O hospital informa ainda que está a acompanhar 65 crianças com covid-19 que estão em casa.