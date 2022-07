Imagens da NASA mostram "efeito profundo" da seca na barragem do Alto Rabagão

Por Cátia Carmo 22 Julho, 2022 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

A NASA publicou no seu site oficial duas imagens da Barragem do Alto Rabagão em Montalegre, distrito de Vila Real, que mostram o impacto da seca no espaço de um ano. Comparando a imagem de março de 2021 com a de fevereiro de 2022 é possível ver como os níveis de água diminuíram drasticamente.

"Uma seca na Península Ibérica, de novembro de 2021 a, pelo menos, fevereiro de 2022, teve um efeito profundo nos lagos da região. Estas imagens mostram o reservatório do Alto Rabagão e um lago mais pequeno, ambos no Norte de Portugal, antes e depois de a seca se ter instalado", lê-se no site da NASA.

Além do território português, a NASA mostra imagens do impacto das alterações climáticas noutras partes do mundo: América do Norte, Antártida ou Egipto (podem ver algumas na fotogaleria acima).

Muitos destes locais fornecem água a milhões de pessoas nos diferentes países e têm, atualmente, os níveis de água mais baixos das últimas décadas. Michael Carlowicz, do Observatório da NASA, descreve as imagens como "uma ilustração flagrante das alterações climáticas e de uma seca de longa duração".