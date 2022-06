Cinco feridos em incêndio no Centro Comercial Colombo. Fogo obrigou a evacuação

© Global Imagens (arquivo)

Um incêndio que deflagrou esta tarde no parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, fez cinco feridos e levou à evacuação do edifício. A informação foi confirmada à TSF pelos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Três dos feridos sofreram inalação de fumo, tendo ainda um sido atropelado e outro sofrido uma entorse, durante a fuga do centro comercial. Quatro dos cinco feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

Segundo explicou à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio terá tido origem num posto de transformação no parque de estacionamento, não se registando quaisquer danos.

A mesma fonte referiu que o incêndio teve origem na zona de cargas e descargas e que os bombeiros "foram de imediato chamados ao local".

"Por precaução, foram cortados os serviços de eletricidade e gás, pelo que o Centro teve de ser evacuado, de acordo com as indicações das autoridades", acrescentou.

Não existe ainda previsão de quando a situação no locla estará normalizada.

Notícia atualizada 17h15