Infarmed ordena suspensão da venda de alguns testes à Covid-19 da marca Biosensor

Por Carolina Rico 29 Setembro, 2022 • 09:59

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) mandou esta sexta-feira suspender a venda de vários autotestes para despistagem da Covid-19 da marca Biosensor, por não ter sido apresentada "evidência de cumprimento de todos os requisitos legais europeus aplicáveis".

Em causa estão os testes para diagnóstico in vitro Biosensor e kit genético de testagem SARS-CoV-2 referências L1603, W, W01030703, W01050990, W0106, W0201069080, W0201069082 e W0201069085 do fabricante BIOSENSOR NTECH - NANOTECHNOLOGY SERVICES, LDA.

O Infarmed foi notificado para colocação no mercado destes dispositivos médicos, apesar de o fabricante declarar não ter procedido à efetiva disponibilização no mercado de nenhuma unidade destes testes, pode ler-se no site do Infarmed.