"Infelizmente a sra. ministra empurrou-nos para a luta." Produtores de alfarroba dizem-se "espoliados"

Revoltados e fartos de serem roubados, os produtores de alfarroba vão manifestar-se esta sexta-feira ao fim da tarde em frente à câmara de Loulé. Pedem a intervenção urgente do Governo e acusam a ministra de ter há um ano a solução para o caso, sem que nada tenha feito." Nós não queríamos ir para a luta, mas infelizmente a senhora ministra empurrou-nos", afirma o presidente do Agrupamento de Produtores de Alfarroba e Amêndoa (AGRUPA). Horácio Piedade lembra que os roubos começam nos pomares em julho e continuam quando o produto já está armazenado. "Este ano tem sido...chegámos ao fim", lamenta. "Não há agricultor nenhum no Algarve que não tenha sido roubado, isto é um flagelo!" O agricultor conta que quem rouba atua em grupo e leva sacas e sacas de alfarroba dos campos.

Numa reunião há cerca de um ano entre a Direção Regional de Agricultura do Algarve, os produtores, a GNR, a ASAE, a Autoridade Tributária e a Comunidade Intermunicipal do Algarve, foi enviado um documento à ministra da agricultura com sugestões para acabar com os furtos e proteger os produtores deste fruto seco e vertê-las em lei.

Entre outras medidas foi sugerido ao ministério que a legislação devia prever que quem negoceia em alfarroba só a pudesse comprar a agricultores registados. "Só poderiam comprar alfarroba a quem estivesse registado no IFAP" (Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas. "Porque só há roubos porque há quem compre", lembra o agricultor.

Este fruto seco começou a ser utilizado mais recentemente não só na indústria alimentar, mas também na farmacêutica e cosmética, por exemplo, e o seu preço de mercado tem subido muito.

Nesta altura está a ser comercializado a cerca de 40 euros a arroba (15 quilos), quando há uns anos o preço pelo mesmo peso não passava dos cinco euros. "Antigamente dizia-se que a alfarroba era o ouro negro do Algarve, hoje diria que é o ouro amarelo", afirma Horácio Piedade.

No entender do presidente da AGRUPA a situação está a chegar ao limite. Afirma que, apesar da GNR e da própria associação aconselharem os agricultores a chamarem as forças policiais quando percebem que estão a ser roubados, muitos já vão para os seus campos com armas para surpreenderem os ladrões. "Isto pode tornar-se uma guerra civil", avisa.

Desde o início do ano a Guarda Nacional Republicana já apreendeu 8 toneladas de alfarroba roubada. Foram detidas cinco pessoas e identificadas 39.