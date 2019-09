Apenas num país desenvolvido a imigração cresce mais do que em Portugal

Por Nuno Guedes 18 Setembro, 2019 • 10:21 Partilhar este artigo Facebook

Portugal é o segundo país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) onde a imigração mais cresce, numa variação muito acima da média dos países desenvolvidos.



A conclusão consta do relatório de 2019 da OCDE sobre migrações que revela que em 2017 o número de imigrantes que chegou a Portugal para viver de forma permanente subiu 21% (32,8 mil para 39,6 mil).



Apenas a República Checa regista uma subida maior (+25%), com Portugal a ter aumentos muito superiores aos registados no terceiro e quarto classificados desta tabela: Finlândia (+10%) e Espanha (+8%).



Pelo contrário, em 15 dos 25 países desenvolvidos analisados a imigração até diminuiu entre 2016 e 2017, o que faz com que Portugal, com cada vez mais estrangeiros a residir no seu território, faça parte de um grupo minoritário de países.



Recorde-se que já depois de 2017 os últimos números divulgados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mostram que em 2018 a imigração em Portugal aumentou ainda mais, atingindo um número recorde.

O relatório da OCDE revela ainda que Portugal é o país onde a imigração para reagrupamento familiar (com imigrantes que já cá vivem) mais subiu (+40%), num total de 14 mil pessoas num ano.



O documento mostra também que Portugal é o país onde a imigração de brasileiros mais aumenta (+64% num ano) e que é o quarto país onde mais estrangeiros residentes adquirem a nacionalidade (perto de 5% em 2017).



Do 'outro lado da moeda", há cada vez menos emigrantes portugueses a chegarem a países como França, Luxemburgo ou Suíça, sendo que o principal destino da emigração lusa, em 2017, foi o Reino Unido para onde foram 23,5% (quase um em cada quatro) dos portugueses que decidiram viver no estrangeiro.