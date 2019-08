Cavalo andou à solta no centro da Figueira da Foz

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Um cavalo branco andou, esta quinta-feira, à noite à solta no centro da cidade da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, sem, no entanto, provocar danos ou incidentes, disse à Lusa fonte oficial da PSP.

"O cavalo andou em vários locais da cidade, mas não provocou danos ou incidentes. Acabou por entrar num terreno [na zona a norte do parque das Abadias, perto do estádio municipal] e lá ficou, não sabemos de quem é, estamos a averiguar", afirmou a fonte da PSP da Figueira da Foz.

A mesma fonte indicou que o cavalo em causa foi visto na cidade cerca das 21h00 e andou livremente pelas ruas da baixa durante "cerca de 20 a 30 minutos".

Afirmou ainda que o animal "não é do circo" que está instalado precisamente na zona norte da cidade, junto ao pavilhão do Ginásio Figueirense e perto do parque de campismo municipal.

Já diversas testemunhas oculares, através de publicações nas redes sociais, declararam ter visto o cavalo em vários locais, desde a estação de comboios na entrada da cidade, passando pela zona comercial da baixa e zona ribeirinha, até à avenida que ladeia o parque das Abadias, um percurso com cerca de quatro quilómetros.

Em declarações à Lusa, Pedro Silva, uma das testemunhas oculares, disse que andava a passear o cão perto das Abadias e foi "surpreendido" pela presença de "um cavalo branco", a trote, na avenida Manuel Gaspar de Lemos, "perseguido" por um carro da PSP.

"O cavalo vinha da zona do mercado [municipal, junto ao rio Mondego], a PSP ia nessa direção e deve ter-se cruzado com ele, porque depois o carro da polícia [inverteu a marcha e] foi atrás dele", contou.