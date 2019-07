Com onda de calor a caminho da Europa, Proteção Civil prolonga aviso à população

Várias regiões do país enfrentam uma nova onda de calor nos próximos dias. O risco de incêndio agrava-se © Rui Oliveira/Global Imagens

Por Nuno Guedes 23 Julho, 2019 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Emergência de Proteção e Civil (ANEPC) prolongou o aviso à população por perigo de incêndio, sobretudo no Interior Norte e Centro, bem como no Algarve, devido às temperaturas máximas e à baixa humidade relativa no ar que não deve recuperar durante a noite.

Pub Pub

Em comunicado a ANEPC explica que a meteorologia prevê que o alto risco de incêndio continue até quinta-feira, ou seja, por pelo menos mais dois dias.

Pub Pub

O aumento do risco de incêndio acontece não apenas em Portugal mas também em quase toda a Espanha e em grande parte de França, resultado de mais uma onda de calor que vai afetar a Europa nos próximos dias.

Quanto a Portugal, para quarta-feira a previsão é que a humidade relativa do ar se fique pelos 10 a 20% nas regiões do Interior e no Sul durante a tarde, sem recuperação noturna em alguns locais do interior e sotavento algarvio, além de uma ligeira subida da temperatura máxima (entre 2 a 6 graus).

Na quinta-feira a humidade relativa do ar terá valores inferiores a 35% no interior e sotavento algarvio, com vento moderado do quadrante oeste a soprar temporariamente forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde e uma ligeira descida das temperaturas máximas (2 a 6 graus) e mínimas nas regiões do interior.

Tendo em conta as previsões meteorológicas é expectável, segundo a ANEPC, um "aumento dos índices de risco de incêndio durante o dia de amanhã, em especial no interior Norte e Centro e na região do Algarve".

Apesar do cenário de calor, a partir da tarde de quinta-feira existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões do Minho e Douro Litoral.