Cursos com médias de ingresso altas vão poder abrir mais vagas

Os cursos superiores com as médias mais altas vão poder aumentar o número de vagas no próximo ano letivo.

O objetivo é aumentar as vagas em "pelo menos 5%" no próximo ano nos cursos mais procurados por candidatos que terminem o ensino secundário "com classificação média igual ou superior a 17 valores", afirma o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, João Guerreiro.

A medida foi recomendada por um grupo de trabalho nomeado pelo Governo para preparar as novas regras de acesso ao ensino superior, avança o Público esta quinta-feira, e será enviada às instituições de ensino nos próximos dias.

Se a sugestão for aceite pelo Governo cursos como o de Engenharia Física Tecnológica, Engenharia Aeroespacial e Matemática Aplicada e Computação (do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa) ou Engenharia e Gestão Industrial e Bioengenharia (na Universidade do Porto) poderão receber mais alunos já em setembro.

No ano passado, 39 licenciaturas ou mestrados integrados tiveram nota de ingresso superior a 17 valores na 1.ª fase do concurso nacional de acesso.