Empréstimos recusados a estudantes "estão a ser investigados"

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro com José Milheiro 07 Agosto, 2019 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Ensino Superior garante que os casos de empréstimos recusados pelos bancos a estudantes estão a ser investigados. Manuel Heitor sublinha, em entrevista à TSF, que estes problemas com a linha de crédito que tem como fiador o Estado são "pontuais".

Pub Pub

De acordo com o jornal Público, que denunciou o caso esta quarta-feira, foi pedido a alguns jovens que solicitaram o crédito que apresentassem uma declaração de rendimentos. Manuel Heitor assegura à TSF que não era isso que estava acordado com os bancos: "Não é possível exigir qualquer garantia patrimonial aos jovens e, por isso, esses casos estão a ser devidamente investigados."

Pub Pub

Apesar das queixas dos estudantes estarem a ser investigadas, Manuel Heitor lembra que estes são "casos pontuais", tendo sido "identificados cerca de 90 casos nos três mil empréstimos que foram pedidos".

Manuel Heitor explica ainda que "esta linha de crédito é uma linha complementar àquilo que são os apoios sociais aos estudantes, que hoje cobrem mais de 80 mil estudantes".

Aumento do número de candidatos ao Ensino Superior é "um passo importante"

Quanto ao aumento do número de candidatos ao Ensino Superior (3,4%), em relação a 2018, Manuel Heitor acredita que esse é "um bom sinal" e "um passo importante" no "desígnio de fazer do conhecimento a base do nosso crescimento"



"Atualmente, cerca de 46% dos jovens com 20 anos frequentam o Ensino Superior. Isto é positivo, face que, em 2015, eram apenas 40% e, em 2020, 30%", remata.