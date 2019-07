Engenharias, ciência dos dados. As apostas de Manuel Heitor para o Ensino Superior

Engenharias e a ciência dos dados (big data) são as apostas de Manuel Heitor para o Ensino Superior © Aleksandar Plavevski/EPA

Por António Pinto Rodrigues com Sara Beatriz Monteiro 17 Julho, 2019 • 10:40

A primeira fase de concurso ao ensino superior começa esta quarta-feira e, no total, o número de vagas é praticamente o mesmo do ano passado - cerca de 51 mil. Mas para os cursos mais procurados, há mais 107 lugares. Para além disso, as Universidades de Lisboa e do Porto vão ter mais vagas para os cursos de engenharia.



Entrevistado pela TSF, o ministro do Ensino Superior Manuel Heitor assume que houve um reforço dos cursos das ciências dos dados.

"Há um reforço claro nas chamadas competências digitais. Ainda este ano demos a possibilidade de abrir novos cursos naquilo que se chama a ciência dos dados, porque vivemos numa era onde a manipulação, o tratamento e o processamento de informação é cada vez mais importante. Há também uma procura crescente dos jovens por esses cursos."

Manuel Heitor explica também que a aposta nos politécnicos é para manter, apesar de este ano estas instituições terem perdido lugares para as universidades.

"o concurso nacional de acesso apenas representa 50% das entradas totais por ano das novas entradas no ensino superior. A oferta no âmbito do concurso nacional de acesso entre politécnicos e universidades mantém-se nos últimos 20 anos, mas o que é particularmente importante e significativo da oferta através dos politécnicos, através das formações curtas, que hoje já têm mais de sete mil novos alunos por ano."

A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior vai decorrer até 6 de agosto. O ministro espera um número de candidatos muito semelhante ao do ano passado.