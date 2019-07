Erro técnico atrasa obras no aeroporto Francisco Sá Carneiro

© Rui Oliveira / Global Imagens

Um erro técnico vai atrasar vários meses as obras de ampliação do aeroporto Sá Carneiro. Uma das frentes de obra está parada porque o estudo inicial não detetou diversas linhas de água.



A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Jornal I. Questionada pela TSF, a ANA Aeroportos admite que os trabalhos estão suspensos nessa frente de obra e que o erro tem impacto direto nos prazos de conclusão do projeto.



A empresa não esclarece, ainda assim, quantos meses irá demorar nem os custos adicionais, diz apenas que estão a ser feitas novas prospeções com o empreiteiro.



As obras de ampliação do aeroporto do Porto deveriam estar prontas em maio de 2020.