Escola portuguesa é a melhor da Europa na área das ciências

Nota máxima. É em Alcalena, no distrito de Santarém, que se localiza o agrupamento de escolas com o selo de qualidade do STEM School Proeficient, atribuído pela União Europeia. O estabelecimento de ensino recebeu a melhor classificação entre um coletivo de mil escolas. Esta é a primeira vez que a distinção é concedida.

O Agrupamento de Escolas de Alcalena é, de acordo com o jornal Público , que avança com a notícia, tem uma "cultura enraizada" de ensino das ciências e tecnologias. Há cerca de uma década que os alunos entram em contacto com a investigação científica, e, desde os cinco anos, envolvem-se em atividades para aprender Física.

O agrupamento possui um Clube da Ciência e um Clube da Programação. Nesta escola, os estudantes do ensino secundário participam em projetos de investigação para responder a problemas locais, tais como os desperdícios industriais, fertilizantes e biocombustíveis.

Já a piscar o olho ao ensino superior, os estudantes chegam mesmo a frequentar congressos para apresentar os seus artigos, e estabelecem parcerias com universidades, como a Nova de Lisboa, de Coimbra e politécnicos de Leiria e Santarém.

Mas o título não é a única distinção da Escola de Alcalena: o agrupamento é um dos três embaixadores de uma colaboração com o Centro Ciência Viva do Alviela no país.

Quanto à classificação da UE, há ainda cinco escolas a receber o distintivo de "competente": agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento, Escola Secundária de Loulé, agrupamento de escolas de Odemira, Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil e Escola Profissional de Almada.