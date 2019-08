Imigrantes já não precisam de esperar por registo criminal

© Carlos Manuel Martins / Global Imagens

Por Carolina Rico com Maria Miguel Cabo 07 Agosto, 2019 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os imigrantes que precisem de um certificado do registo criminal para pedir ou renovar a autorização de residência em Portugal já não precisam de ficar nas filas.

Pub Pub

Ao tratar do processo no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), basta apenas autorizar o acesso aceder ao registo.

Pub Pub

Depois, "quando forem necessárias essas informações sobre antecedentes criminais é próprio sistema eletrónico do SEF que questiona o registo criminal sobre as informações de que precisa", explica o subdiretor da Direção-Geral da Administração da Justiça, Jorge Brandão Pires ouvido pela TSF.

Jorge Brandão Pirese explica o que vai mudar 00:00 00:00

O objetivo é simplificar o processo e reduzir o tempo de espera nos balcões de atendimento dos serviços do registo criminal.

"Desta forma os estrangeiros que têm o seu processo no SEF deixam de ter necessidade de vir buscar um documento numa entidade pública que é para entregar noutra entidade pública", destaca Jorge Brandão Pires, perdendo vários dias.

Para além dos imigrantes, nota, estavam ainda a ser prejudicados todos os utentes que "quando se deslocavam aos nossos serviços de repente eram confrontados com uma fila enorme de pessoas e uma espera previsível de várias horas".

Só no primeiro semestre deste ano os serviços emitiram quase 120 mil Certificados para Estrangeiros em Portugal, um número que tem vindo a crescer nos últimos anos.

A Direção-Geral da Administração da Justiça lembra ainda que os cidadãos nacionais com Cartão de Cidadão podem obter o registo criminal eletronicamente no Portal do Registo Criminal Online.