Megaoperação da PJ. 15 empresários detidos por fraude fiscal e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária deteve esta manhã 15 empresários, por fraude fiscal e branqueamento de capitais, num esquema conhecido por carrossel internacional do IVA, avança a TVI. A informação de que está a decorrer uma megaoperação foi confirmada à TSF por uma fonte da Polícia Judiciária, sem avançar mais detalhes.

De acordo com o site da TVI 24, as empresas em causa aproveitam a isenção que existe para as vendas transfronteiriças, para comprar mercadoria num Estado-membro sem ter de pagar o IVA e vender noutro estado-membro já com o imposto. Aí recebem o valor do IVA dos seus clientes e desaparecem sem o pagar ao Estado em que se encontram estabelecidas.

A TVI24 adianta ainda que depois, são criadas novas empresas e os procedimentos fraudulentos continuam, numa fuga constante às autoridades.

