O saber ocupa Espaço. Primeiro documento global de literacia em astronomia é português

O astrofísico João Retrê lidera o projeto que conta com contribuições de todo o mundo

O saber não ocupa espaço, mas o Espaço pode ser uma área do saber. O primeiro documento global de literacia em astronomia foi criado para voltar a dar destaque ao tema nas escolas.

João Retrê, do Instituto de Astrofísica, explica à TSF que é preciso que as pessoas comecem a saber mais sobre a astronomia nas escolas, para além do que é veiculado nos filmes.

"Atualmente não há uma grande literacia. Baseia-se essencialmente em filmes, mas principalmente porque, hoje, na escola, a astronomia cada vez tem uma presença menor nos currículos programáticos. Um dos objetivos deste documento é ajudar a desenvolver o currículo e mostrar porque é que a astronomia é importante e como podem incluí-la no currículo escolar", esclarece o astrofísico.

Compreender a importância da astronomia é ver para lá do confinamento salas de aula e despertar para horizontes mais vastos, conforme refere João Retrê. "A astronomia é algo que, não só nos fascina, não só nos deixa um pouco contemplativos - porque é sempre bonito olhar para o céu e para as estrelas à noite, contemplar a beleza deste pequeno universo que temos aqui na Terra -, como é também bastante importante nas nossas vidas e para o nosso futuro enquanto indivíduos e enquanto sociedade, porque é realmente uma das ciências através das quais conseguimos desenvolver e melhorar o nosso modo de vida."

Esta é também, de acordo com o investigador, "uma das principais mensagens deste documento".

O astrofísico João Retrê lidera o projeto que conta com contribuições de todo o mundo para desmistificar novas teorias e confusões entre disciplinas. "O documento, não só aborda essa questão da diferença entre astronomia e astrologia, como também explica porque é que a Terra não é plana, embora já não seja discutível neste momento", salienta.

Porque olhamos para o Espaço com tantos problemas na Terra é uma das questões que os investigadores enfrentam.

As respostas estão no documento 'Grandes Ideias na Astronomia', que explica o que devem os cidadãos de todo o mundo saber sobre esta ciência.