Objetivo alcançado. Donativos para Matilde superam dois milhões de euros

A conta solidária aberta na Caixa Geral de Depósitos para donativos destinados à bebé Matilde, que sofre a forma mais grave da Atrofia Muscular Espinhal, alcançou esta terça-feira os dois milhões de euros, anunciaram os pais da criança nas redes sociais.

O montante supera o valor do medicamento Zolgensma, que pode ser fundamental para curar a doença. Trata-se do fármaco mais caro do mundo, com um valor estimado de 1,9 milhões de euros.

"Queremos mais uma vez agradecer e vamos agradecer vezes sem conta, por terem caminhado connosco lado a lado, pelo vosso enorme coração, pela corrente que criaram pela nossa causa. Ainda não existe no dicionário palavras que definam tudo o que fizeram por nós, temos que inventar uma nova palavra", lê-se na publicação.

"Atingimos o objetivo do valor do medicamento, provavelmente teremos despesas adicionais. Estamos aguardar respostas protocalores e que a saúde da Matilde melhore para podermos avançar com os próximos passos", acrescentam os pais da criança.