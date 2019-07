Óleo de palma no gasóleo vendido em Portugal quintuplicou em apenas um ano

© José Carmo/Global Imagens

Numa altura em que esta é cada vez mais considerada uma matéria-prima insustentável que mata habitats e espécies pelo mundo, em apenas um ano Portugal passou a usar cinco vezes mais óleo de palma na produção de gasóleo.

O alerta é da associação ambientalista Zero com base em dados oficiais, de 2018, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia.

Em 2017 usaram-se 7,6 milhões de litros de óleo de palma na produção do biodiesel que por lei tem de ser incorporado no gasóleo rodoviário, número que em 2018 disparou para 38 milhões.

A Zero culpa a GALP por esta enorme subida garantindo que a empresa fez investimentos na sua refinaria de Sines para usar cada vez mais um produto conhecido pela destruição das florestas tropicais e da vida selvagem que aí existe.

Uma opção mais barata

O ambientalista Francisco Ferreira garante que a GALP optou pelo óleo de palma em detrimento dos óleos de colza ou de soja por ser o óleo vegetal mais barato, acrescentando que há outras empresas a vender gasóleo em Portugal que não usam óleo de palma e que não vendem o combustível mais caro que a GALP.

Depois de várias manifestações, em maio a União Europeia classificou a utilização de óleo de palma como insustentável prevendo a sua eliminação até 2030.

No entanto, apesar de "os europeus utilizarem cada vez menos óleo de palma na alimentação estão a queimar mais óleo de palma nos automóveis".

A Zero recorda que Portugal importa 87% do óleo de palma de mercados como a Indonésia e a Malásia, pelo que o país está a contribuir para a continuação de um cenário insustentável e uma enorme desflorestação.

Francisco Ferreira diz que, na prática, quando abastecemos o carro estamos a matar, indiretamente, espécies ameaçadas de extinção como o orangotango ou o elefante pigmeu.

"Nós não temos às vezes consciência mas ao estarmos a por gasóleo com óleo de calma no nosso depósito estamos a contribuir para esta destruição", conclui.