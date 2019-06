Dono do prédio e outros dois suspeitos detidos por fogo que matou homem no Porto

O incêndio provocou a morte a um dos moradores. © Amin Chaar / Global Imagens

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de três homens suspeitos de serem os alegados autores de dois incêndios que destruíram um prédio na Rua Alexandre Braga, na zona do Mercado do Bolhão, na baixa do Porto, a 2 de março. O fogo provocou a morte a um dos residentes e desalojou várias pessoas.

Pub Pub

Em comunicado, as autoridades esclarecem que os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos, e dois deles são de nacionalidade portuguesa e têm antecedentes criminais.

Entre os detidos está o proprietário do prédio, um empresário de nacionalidade chinesa que é dono de uma imobiliária.

"Na madrugada do dia 2 de março de 2019, os detidos terão provocado a ignição, em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar, do prédio onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles. Dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio, contudo esta não teve desenvolvimento, por razões alheias à sua vontade", afirmam as autoridades.

Os três homens são suspeitos da prática dos crimes de incêndio urbano agravado, homicídio e coação agravada, e vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.