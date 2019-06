Portugal está a aplicar restrições à entrada de navios poluentes

Navio cruzeiro no terminal de Lisboa © Pedro Rocha/Global Imagens

A Ministra do Mar garante que Portugal está a tomar medidas para evitar a poluição causada pelos navios de cruzeiro.

Pub Pub

Ana Paula Vitoriano reagiu este sábado de manhã à notícia de que Portugal é um dos países mais afetados pela poluição resultante da passagem de navios cruzeiros. Os navios que atravessam o país emitem quase 90 vezes mais óxido de enxofre do que todos os carros que existem em Portugal, segundo um alerta da organização ambiental Zero.

Este sábado de manhã, na SIC Notícias, a ministra do Mar explicou que a comunidade internacional está a introduzir medidas de certificação ambiental para os cruzeiros e que Portugal está a acompanhar esse processo com um aumento de restrições à entrada de navios poluentes.

Ana Paula Vitorino esclarece que Portugal está a aplicar restrições 00:00 00:00

Nesta entrevista, Ana Paula Vitoriano garantiu também que em 2019 não haverá redução da quota de pesca da sardinha, podendo até haver um aumento no final do ano.

Ana Paula Vitorino explica as quotas que vão ser aplicadas para a pesca da sardinha 00:00 00:00

Hoje é Dia Mundial dos Oceanos

O Dia Mundial dos Oceanos é promovido pelas Nações Unidas com o objetivo de sensibilizar as populações para a importância dos oceanos e do mar.

Em todo o mundo há atividades de limpeza de praias e em Portugal não é exceção, com a ações previstas para o Porto, Aveiro, estuário do Sado em Setúbal e também no Algarve.

Os oceanos foram tema da Expo 98, há precisamente 21 anos. Duas décadas depois a população portuguesa está mais sensibilizada mas ainda é preciso trabalhar, especialmente junto dos mais velhos. É o que defende Teresa Pina, coordenadora do serviço educativo do Oceanário de Lisboa.

A questão dos plásticos nos oceanos tem adquirido relevo nos últimos tempos. Teresa Pina reconhece a importância do tema mas lembra que não é o único.