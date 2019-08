Reunião do Governo com ANTRAM e Fectrans adiada para esta terça-feira

jnlx110608ja Greve dos motoristas, jose antonio domingues

A reunião entre o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e a ANTRAM e Fectrans foi adiada para as 9h30 desta terça-feira.

Fonte da ANTRAM disse à TSF que as duas estruturas sindicais entendem que, face ao adiantar da hora, já não faz sentido realizar a reunião esta segunda-feira.

Este encontro chegou a estar marcado para as 15h, depois para as 18h, mas a reunião do ministro com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, que decorre desde esta manhã, inviabilizou o encontro com os patrões e a federação dos sindicatos.

Em declarações à TSF, o porta-voz da ANTRAM André Matias de Almeida sublinhava que a demora na reunião entre o Governo e o SNMMP não é um sinal de negociações bem sucedidas.

Em atualização