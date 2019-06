Se vir plástico desnecessário, tire uma foto. DECO pede ajuda aos consumidores

Embalagens de plástico © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) está a pedir aos consumidores que denunciem as embalagens com plástico a mais e exijam às empresas que apresentem alternativas.

Através de um endereço de e-mail (plasticoamais@deco.pt), uma página nas Redes Sociais e um hashtag próprio nas redes sociais (que dá nome à campanha: #plasticoamais), os consumidores são convidados a partilhar fotografias de produtos que estão excessiva ou injustificadamente embalados em plástico.

As fotografias partilhadas serão depois encaminhadas pela DECO para os próprios produtores e vendedores destes produtos, para que sejam apresentadas soluções de alternativas para as embalagens, que envolvam menos plástico.

Em declarações à TSF, Andreia Almeida, jurista da DECO, refere que já foram enviadas por e-mail e partilhadas na página de Facebook da iniciativa pelos consumidores várias imagens. "Frutas e legumes embaladas de forma excessiva" ou "presunto embalado, em que, para além da embalagem em plástico, há também tiras de plástico a dividir as fatias", são alguns dos exemplos apontados.

Andreia Almeida, jurista da DECO, revelou à TSF as denúncias já feitas pelos consumidores 00:00 00:00

"Quando nos deparamos com o #plasticoamais, percebemos que a mudança para um planeta mais limpo não está só nas nossas mãos. As empresas e os decisores políticos têm que combater urgentemente este flagelo", defende a DECO.

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética e a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor já tomaram conhecimento da ação da DECO.

"Não há tempo a perder", sublinha a DECO. "Um pequeno gesto do consumidor pode contribuir para que uma empresa mude o seu comportamento."

Notícia atualizada às 9h25