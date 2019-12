Investigação encontra falhas de segurança "sistémicas" em aviões da TAP

Por Nuno Guedes 27 Dezembro, 2019 • 19:15 Partilhar este artigo Facebook

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) encontrou falhas "relevantes" e "sistémicas" na gestão de segurança da frota de aviões ATR72 que voam ao serviço da TAP, mas são operados por outra empresa.

Os problemas foram detetados numa investigação a um incidente que aconteceu em julho de 2019 num voo Lisboa-Fez (Marrocos) com 58 passageiros a bordo.

O avião tinha uma copiloto em formação aos comandos e acabou, depois de embater com a cauda na pista, por regressar a Lisboa sem todas as condições de segurança.

Os aviões ATR72 da TAP Express, usados por exemplo na chamada ponte aérea entre Lisboa e Porto, são operados pela White Airways, uma empresa que é fortemente criticada no relatório do GPIAAF e que é contratada pela companhia aérea de bandeira portuguesa.

Falta de pilotos

A White Airways tem falta de pilotos para responder a todas as necessidades o que "inevitavelmente resultou num aumento da pressão operacional sobre as tripulações e a consequente extensão dos seus tempos de serviço".

Nenhum piloto se queixou de fadiga, mas o relatório consultado pela TSF diz que "não se podem excluir fatores de fadiga acumulada", ainda por cima porque no passado, em 2016, um outro acidente com o mesmo tipo de aeronave, num voo Porto-Lisboa, foi potenciado, diretamente, pela fadiga.

A empresa que trabalha para a TAP é acusada de "não demonstrar ter um método ou processo de seguimento de fadiga" dos pilotos.

O GPIAAF acrescenta que o operador "não preparou ou protegeu a operação do rápido crescimento com a introdução da frota ATR a operar para a TAP Express", numa altura de "significativa escassez de pilotos".

"Com o aumento da pressão comercial, foram expostas vulnerabilidades da organização" da empresa, bem como "a falta de procedimentos documentados ou inadequados à dimensão da operação" feita em nome da TAP.

Falhas no treino

Foram detetadas falhas e "atalhos" na formação e treino dos pilotos, com processos de "integração na operação de jovens pilotos que não se mostraram eficazes".

No voo que ao aterrar embateu com a cauda na pista do aeroporto de Fez a copiloto aos comandos do avião estava em formação e não teve uma formação "eficaz e suficiente", demonstrando-se "falhas no sistema de validação dos tripulantes".

© Adelino Meireles/Global Imagens

Falhas sistémicas na segurança

Depois de embater com a cauda na pista em Marrocos o avião regressou a Lisboa e até aí o GPIAAF diz que a decisão foi errada e podia ter corrido mal falando em "confiança excessiva".

O relatório acaba com cinco recomendações à White Airways, mas também à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

O regulador dos aviões em Portugal é acusado de ter várias "debilidades" na supervisão da empresa que trabalha para a TAP.

Falhas que passam pela avaliação da formação, treino e gestão dos pilotos, bem como pela "supervisão da operação da frota ATR72" e pelo controlo do risco destes aviões.

O GPIAAF conclui o documento dizendo que as falhas encontradas são "relevantes" e "sistémicas" na "gestão de segurança do operador e no processo de supervisão pela autoridade de certificação, a ANAC".