© Nuno André Ferreira/EPA

Por TSF/Lusa 15 Julho, 2022 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já terão ardido entre 12 mil e 15 mil hectares de floresta, segundo as primeiras estimativas, um número que tenderá a subir, revela o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

A Proteção Civil registava às 12h00 desta sexta-feira quatro incêndios florestais que merecem "maior preocupação", nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Bragança, este com origem em Espanha junto à fronteira com Portugal.

Num balanço feito às 12h00 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes precisou que foram registadas 31 ignições, sete das quais estavam ativas àquela hora, sendo que duas delas transitaram de quinta-feira.

Segundo o comandante nacional, as ocorrências de incêndio "mais significativas e com maior preocupação" registam-se em Lindoso (Ponte da Barca), no concelho de Baião e em Bragança.

André Fernandes afirmou que este incêndio em Bragança teve origem em Espanha e "está a aproximar-se da fronteira portuguesa", tendo sido mobilizados meios para "evitar que o fogo entre em território nacional". Alguns destes meios estão a combater em Espanha.

O responsável avançou que estes quatro incêndios mobilizam "exclusivamente" 580 operacionais, 174 meios terrestres e sete meios aéreo.

O comandante nacional voltou esta sexta-feira afirmar que o risco de incêndio "continua a ser extremo".

De acordo com a ANEPC, o dia com mais "atividade operacional" foi na passada quarta-feira, quando deflagraram 193 ocorrências de fogo.

Entre 8 a 15 julho registaram-se 1.064 ocorrências, que envolvera 36.335 operacionais, 9.842 meios terrestres e 550 missões de meios aéreos.

ACOMPANHE AQUI A SITUAÇÃO DOS INCÊNDIOS EM PORTUGAL