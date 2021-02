Jackpot de 144 milhões de euros no próximo concurso do Euromilhões

© Global Imagens (arquivo)

O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' no valor de 144 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, de 151.022,61 euros, vai contemplar nove jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 26.472,35 euros, vai ser entregue a 112 apostadores, dois dos quais em Portugal.



A chave do concurso 011/2021 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 12 -- 19 -- 37 -- 44 -- 45 e pelas estrelas 02 e 06.