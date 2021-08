Johnson diz que segunda dose reforça imunidade, Gouveia e Melo com proteção e outros destaques TSF

O grupo empresarial Johnson & Johnson anunciou que uma dose de reforço da sua vacina de toma única da Covid-19 é eficaz © Mohamed Messara/EPA

O grupo empresarial Johnson & Johnson anunciou nesta quarta-feira que uma dose de reforço da sua vacina de toma única da Covid-19 é eficaz a aumentar a imunidade contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Responsável pela task force de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, o vice-almirante Gouveia e Melo recebe agora proteção do corpo de segurança da Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de ter sido insultado com alvoroço e insultos por parte de manifestantes negacionistas em Odivelas.

A administração de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 pode vir a ser administrada a dois grupos distintos da população, admitiu a diretora-geral da Saúde (DGS), Graça Freitas.

Enquanto se estuda esta possibilidade, uma equipa de investigadores portugueses do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA), em Oeiras, descobriu três compostos que podem reduzir o impacto da Covid-19 a uma constipação.

O preço de venda ao público médio da gasolina simples 95 aumentou 2,7%, em julho face a junho, pelo oitavo mês consecutivo, e o do gasóleo simples registou a terceira subida seguida, de 2,1%, divulgou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Também a aumentar estão os preços das telecomunicações em Portugal, que acumulam uma subida de 1,9% entre janeiro e julho, segundo a Anacom, que atribui este aumento ao crescimento das mensalidades em pacote.

Várias praias de Espinho foram interditadas a banhos, após uma ida ao mar ter provocado reações alérgicas na pele de oito crianças, já conduzidas ao hospital, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

A lotação máxima para Festa do Avante! aumentou este ano para 40 mil e a Direção-Geral da Saúde (DGS) "recomenda fortemente" a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo, segundo o plano de contingência.

No futebol, o mercado de transferências continua a mexer. O Paris Saint-Germain recusou uma proposta de 160 milhões de euros do Real Madrid para contratar o futebolista Kylian Mbappé, revelou o diretor desportivo do clube francês, o brasileiro Leonardo.

Pilotos envolvidos na operação de resgate de estrangeiros e afegãos em Cabul descreveram um cenário de caos em terra e de condições de voo difíceis, em que cada um está praticamente "por sua conta e risco".