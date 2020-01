Jovens vão poder passar a noite em quartéis para experimentar vida militar

Jovens durante a visita a base Aérea de Monte Real no Dia da Defesa Nacional © Henriques da Cunha/Global Imagens

O Governo vai testar este ano um projeto-piloto que permite a jovens passar a noite nos quartéis, até uma semana, para que possam experimentar uma amostra da vida militar.

O objetivo é incentivar mais jovens a seguir uma carreira nas Forças Armadas e atenuar a perda de efetivos que se verifica há vários anos, diz à TSF ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho.

Os jovens que compareçam ao Dia da Defesa Nacional e fiquem "curiosos" ou "indecisos" sobre a possibilidade de seguirem uma carreira militar podem assim ter "uma experiência de vivência militar", diz João Gomes Cravinho.

A medida está incluída numa série de "atividades de curta duração" inscritas no Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, apresentado em abril do ano passado pelo ministério da Defesa Nacional, levadas a cabo em coordenação com os ramos das Forças Armadas.

A ideia para o projeto-piloto surgiu depois de um inquérito ter revelado que 57% dos jovens que participaram no Dia da Defesa Nacional gostariam de passar uma semana numa unidade militar, avança o Jornal de Notícias.