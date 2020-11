Justiça investiga origem das mortes por legionella em Vila do Conde

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O Ministério Público abriu um inquérito ao surto de legionella que está a afetar os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, que já matou sete pessoas e que continua com origem desconhecida.

A comarca do Porto do Ministério Público afirma, em comunicado, que o inquérito foi aberto pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, em Matosinhos.

O objetivo é investigar as causas do surto de legionella que tem atingido os três concelhos do distrito do Porto.

Ao todo já foram tratados, desde o início do surto, 36 doentes com legionella no hospital de Matosinhos, sendo que 18 continuam internados.

No Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde foram esta quarta-feira diagnosticados quatro novos casos de legionella, elevado para 25 o número total de pessoas que recorreram a esta unidade devido à doença.

Ao todo, desde 30 de outubro, segundo a Administração Regional de Saúde do Norte, os dois hospitais da região Norte já receberam 61 pessoas com legionella, sendo que 36 continuam internadas.

Também no Hospital de São João, no Porto, estão internados seis doentes com legionella, dois em cuidados intensivos.

A origem do surto ainda não foi detetada, embora o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, tenha hoje afirmado que já estão a ser realizadas análises em diversos locais da região.