Faltam medidas preventivas nos lares. Número de mortes pode aumentar nos próximos dias

Graça Freitas, diretora-geral da saúde

A verdade é que a taxa de letalidade em Portugal ronda, neste momento, os 1,8%. O número apresentado por Graça Freitas situa-se abaixo das métricas de outros países.

Mais de 80% destes óbitos registam-se no grupo etário dos 70 ou mais anos. Esta estatística fez com que a imprensa confrontasse a diretora-geral da saúde com a possibilidade de mais mortes surgirem em lares de idosos. Graça Freitas aproveitou para explicar que a evolução da mortalidade é "expectável" à medida que se somam os dias desde a deteção da doença Covid-19.

"É a história natural destes doentes", aponta.

Neste momento, acrescenta a responsável, faltam medidas preventivas nestes espaços, o que a leva a deixar um apelo sobre as "boas práticas" a ter num lar. "Em cada vila e localidade, há lares de idosos." A diretora-geral da Saúde explica que tem de ser adotada, antes do surgimento de qualquer caso, uma medida preventiva: desdobrar a população dos lares, o que aumentará o distanciamento.

A responsável da autoridade sanitária refere ainda que pode ser direcionada uma equipa específica para cada andar, sem que a distribuição se altere.

Estas medidas, diz Graça Freitas, são mecanismos que devem partir de mecanismos de que disponham os municípios.