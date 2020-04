Lei da rolha? Ministra rejeita proibição de partilha de dados com autarquias

A ministra da Saúde Marta Temido, durante a conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (covid-19) em Lisboa, 4 de abril de 2020. Portugal regista até ao momento 266 mortes associadas à covid-19, e 10.524 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março tendo a Assembleia da República aprovado o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril. ANTÓNIO COTRIM/POOL/LUSA © António Cotrim/Lusa

A ministra da Saúde garantiu este sábado que "não há qualquer proibição de partilha de informação" mas sim um "apelo claro a que todas as entidades do Ministério da Saúde se concentrem no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional".

Marta Temido reagiu desta forma às criticas dos autarcas que acusaram o Governo de estar a implementar uma "lei da rolha" no que toca à divulgação de informação sobre a evolução da Covid-19.

Em causa está uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministério chefiado por Marta Temido, que impede os delegados de Saúde de disponibilizarem informação diária sobre a evolução da Covid-19 em cada um dos concelhos aos respetivos autarcas.

Na conferência deste sábado, para divulgação dos números da pandemia em Portugal, a ministra da Saúde explicou que o que existe é um "apelo claro a que todas as entidades do Ministério da Saúde se concentrem no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional".

Marta Temido admite que "os boletins parcelares podem ser causadores de análises fragmentadas", havendo a "possibilidade de violação do segredo estatístico".

A governante apelou por isso às entidades locais ou regionais que "não deixem de partilhar as informações com as entidades com quem articulam mas que tenham a preocupação de aferirem relatórios e boletins" com a DGS.

