Leilão em plena crise. Máscaras cirúrgicas rendem dinheiro

São cinco lotes de 50 máscaras cada. Estão, há vários dias, à venda no site da Oportunity Leilões, com sede em Alcabideche, no concelho de Cascais. Na descrição de cada lote, pode ler-se que são "certificadas" e destinam-se a "utilização médica e/ou pessoal". A entrega é "imediata" e a leiloeira faz a distribuição no local onde o comprador se encontrar.

A Oportunity acrescentou, já depois do início do leilão, que "a receita reverte integralmente a favor de uma instituição de combate à Covid-19, indicada pelo licitante vendedor". Na segunda-feira, dia em que a TSF consultou o site da leiloeira pela primeira vez, essa informação não estava disponível.

A poucas horas do fim do prazo para licitar, às 23h30 desta quinta-feira, 2 de abril, o valor de cada um dos lotes varia entre os 65€ e os 75€, mas o preço ainda pode subir. Por exemplo, no caso do lote 1, já foram feitas 21 ofertas e o lance atual é de 75€. O próximo terá de ser, no mínimo, de 80€. Por uma caixa de 50 máscaras cirúrgicas.

Contas feitas, e de acordo com a informação disponível no site da Oportunity Leilões, os 5 lotes estão a render um valor total de 345€. Mas pode ser mais.

Porque não doar? Uma pergunta sem resposta

Nos últimos dias, a TSF tentou, de várias formas e por diversos canais, perceber porque motivo aceitou a Oportunity Leilões vender máscaras cirúrgicas, numa altura em que os profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros, reclamam da falta de material de proteção e denunciam formas "criativas" encontradas pelo pessoal da saúde para se defender do "inimigo invisível".

Quisemos também saber porque motivo se optou pela venda em leilão, e doação do dinheiro resultante dessa venda, em vez da simples doação direta das máscaras a hospitais.

Perguntámos se, antes de avançar com esta operação, a Oportunity informou o Infarmed, a entidade regulador do medicamento, que também é responsável pelos dispositivos de saúde; ou a ASAE, a polícia que fiscaliza a atividade económica.

Não obtivémos qualquer resposta da parte da leiloeira. Do outro lado do telefone e do correio eletrónico, apenas o silêncio.

Não há "impedimento"

A TSF procurou também saber se esta venda de máscaras cirúrgicas é legal, dado o estado de emergência que o país vive. A pergunta foi, antes de mais colocada ao Infarmed, mas a resposta diz apenas que o "assunto é da competência da ASAE".

Precisamente a "porta" a que batemos de seguida. Num primeiro contacto, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica garantiu estar a "monitorizar" a atividade (leiloeira). Dois dias depois, na volta do correio, a ASAE respondeu que "não se vislumbra qualquer impedimento para a realização do leilão online em causa".

E esclarece a ASAE que a venda está dentro da lei, porque o decreto que regula o estado de emergência define que este é um dos "serviços que podem manter-se em atividade" e que as máscaras cirúrgicas não estão "sujeitas a qualquer restrição".