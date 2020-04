Letalidade no Centro é de 4,9%, mais do dobro de Lisboa. Autarca pede combate "equilibrado" no país

Depois ontem ter feito um apelo desesperado, após o anúncio da morte de 15 idosos e a rutura do stock de testes no Hospital de Aveiro, o autarca olha para a dispersão de mortos em todo o país e pede "proporcionalidade" no combate.

Analisando os números oficiais, a taxa de letalidade na região Norte é de 2,6% (7052 infetados / 186 mortes), a de Lisboa e Vale do Tejo é de 2% (3185 infetados / 64 mortes) e do Centro é de 4,98% (1766 infetados / 88 mortes).

São valores que se mantém nesta ordem há já alguns dias e que estão a preocupar os autarcas da região Centro.

O autarca de Aveiro diz que "as desconfianças que temos" relativamente "ao mau funcionamento do ministério da Saúde na distribuição de material pelo país têm alguma expressão nesses valores" 00:00 00:00

Confrontado esta noite com estes números, Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro admite que "ninguém tem estudos feitos para tirar conclusões lineares", mas "de facto, as desconfianças que temos" relativamente "ao mau funcionamento do ministério da Saúde na distribuição de material pelo país têm alguma expressão nesses valores".

Para o autarca é necessário que haja "presença do Estado e do Ministério da Saúde de forma equilibrada em todo o país".

Sem querer dizer que o ministério da Saúde está a canalizar mais meios para o Norte ou para Lisboa e Vale do Tejo, o autarca não deixa de sublinhar que, comparada com as restantes regiões, a taxa de letalidade no Centro não deixa de ser um "indicador que é preciso pôr os recursos no território de forma proporcional às necessidades, para que haja equilíbrio na relação dessas percentagens, isso é particularmente óbvio.

Ribau Esteves pede mais transparência ao Ministério da Saúde 00:00 00:00

Ribau Esteves pede ao ministério da Saúde "transparência na gestão da logística". De acordo com o autarca "não há nenhum mapa em nenhum site da DGS, do ministério, do gabinete da ministra, seja de onde for, que permita ver para onde foi o lateral que saiu do Infarmed. É inacreditável."

Camião demorou "13 dias para fazer a viagem Lisboa - Aveiro, mas já chegou"

Ontem, com o anúncio de 15 mortes e 99 infetados só num lar de Aveiro, o autarca pedia "A-JU-DA". Hoje diz "chegou".

O camião "já chegou", diz o autarca 00:00 00:00

Já estão no hospital da cidade "duas mil zaragatoas/kits, além de vários equipamentos de proteção individual. Portanto, está cumprido aquilo que o secretário de Estado disse", afirmou o autarca.

Ribau Esteves esclareceu que os dois mil testes, que devem durar para uma semana, vão servir para testar pessoas com sintomas que se desloquem ao Hospital de Aveiro e a unidades covid, além de idosos e funcionários dos lares da região de Aveiro.

"Espero que não volte a faltar o abastecimento dos testes e que antes de acabar esta semana cheguem os próximos dois mil", disse, defendendo que o Ministério da Saúde "tem que ter abastecimentos regulares ao país todo, de forma proporcional aos sítios onde há uma maior incidência do covid", como é o caso do município de Aveiro.