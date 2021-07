Limitação de circulação anunciada pelo Governo "é inconstitucional"

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

A limitação de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00, anunciada pelo Governo no final do Conselho de Ministros, "é inconstitucional". A garantia é dada pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão.

A medida, que abrange 45 concelhos em risco elevado ou muito elevado, deverá entrar em vigor nas próximas horas e está sustentada juridicamente na Lei de bases da Proteção Civil.



À TSF, Menezes Leitão assegura que a medida viola a Constituição e lembra que nunca em democracia houve um recolher obrigatório sem estado de emergência.

"O que está a ser decretado é o recolher obrigatório, ou seja, obrigar as pessoas a ficar em casa. Isso é uma medida absolutamente extrema em termos de direitos, liberdades e garantias e, que a meu ver, não é possível sem que esteja declarado um estado de emergência", explica o bastonário dos Advogados.

Menezes Leitão lembra que o Presidente da República não decretou o estado de emergência.

Menezes Leitão fala numa violação dos direitos e liberdades dos cidadãos, sem qualquer fundamento na lei. "Estamos a assistir a situações em que não estamos num estado de exceção e teoricamente os cidadãos têm todos os seus direitos e liberdades e estás-lhes a ser retirados sucessivamente direitos e liberdades sem intervenção do Parlamento, a única entidade que tem competência para legislar direitos, liberdades e garantias", disse.

O bastonário sublinha que só o parlamento pode legislar sobre direitos, liberdades e garantias.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira novas restrições para combater a pandemia. A principal é a limitação de circulação na via pública entre as 23h00 e 05h00 nos concelhos de risco elevado ou muito elevado.