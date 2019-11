Lisboa vai plantar 20 mil árvores e usar água reciclada em toda a cidade

Quinta das Conchas, em Lisboa © Vasco Neves

Vão ser plantadas 20 mil árvores em Lisboa, no âmbito das celebrações da cidade portuguesa enquanto Capital Verde Europeia 2020. A Câmara Municipal de Lisboa revelou ainda à TSF que, até 2025, a limpeza das ruas e a rega de jardins vai ser feita com água reciclada.

Em entrevista à TSF, José Sá Fernandes, vereador da Câmara de Lisboa com os pelouros do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, indicou as iniciativas que vão ser dinamizadas no arranque da Capital Verde Europeia, já no mês de janeiro.

"Para dar o grande exemplo e marcar o começo da Capital Verde, vamos plantar 20 mil árvores, no dia 12 de janeiro, em Lisboa, em quatro sítios diferentes: Vale da Ameixoeira, Rio Seco, Ajuda e no Vale da Montanha", adiantou José Sá Fernandes, que destaca também a organização de uma grande exposição no Oceanário de Lisboa. "Vai ser muito interessante."

O vereador da autarquia de Lisboa sublinha que a cidade está a tomar medidas para tornar-se casa vez mais verde. Entre os exemplos apontados por José Sá Fernandes estão a criação de uma "central fotovoltaica para o abastecimento de autocarros elétricos" e a redução de "45% dos gastos de água do município".

Para o futuro, um dos principais "objetivos verdes" da Câmara de Lisboa é passar a usar água reciclada nas tarefas municipais. "Queremos introduzir a água reciclada para lavarmos ruas e regarmos os jardins. Todos anos, até 2025, vamos ter a cidade coberta com água reciclada", garantiu.

Lisboa foi eleita a Capital Verde Europeia para o ano de 2020, pelo trabalho que a cidade tem vindo a desenvolver durante a última década para se tornar mais amiga do ambiente. Esta é uma distinção promovida pela Comissão Europeia a que concorrem cidades com mais de 100 mil habitantes.

É a primeira vez que uma capital do Sul da Europa conquista esta distinção, geralmente atribuída às cidades do Norte da Europa. Este ano, a Capital Verde Europeia é Oslo, na Noruega.