Lugares sentados nos espetáculos e espaço de isolamento. PCP divulga contingência para Avante!

O plano de contingência do PCP para a Festa do Avante! foi revelado esta segunda-feira © Lusa

Por Tiago Santos com Lusa 31 Agosto, 2020 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 44.ª edição da Festa do "Avante!" só vai ter lugares sentados nos diversos espetáculos, incluindo no maior e principal palco denominado 25 de Abril, segundo o Plano de Contingência agora divulgado pelo PCP.

Devido à situação pandémica de Covid-19, a organização do certame político-cultural comunista já tinha reduzido a lotação máxima diária para um terço: 33 mil pessoas.

O uso de máscara é obrigatório nos "espaços assinalados" (balcões de atendimento, instalações sanitárias, exposições, entre outros) e "nos recintos dos espetáculos não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas", lê-se no documento. O uso de máscara é ainda recomendado plateia dos espetáculos.

Todos os lugares de todas as plateias de todos os palcos, incluindo as do teatro e as do cinema, são definidos com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação máxima, de acordo com orientações da DGS e contribuindo para que as pessoas não permaneçam em pé, o que facilitará o movimento e circulação às mesmas.

"As cadeiras devem estar distanciadas 2 metros para garantir o distanciamento adequado", garante o PCP. O mesmo vai suceder com o grande comício de encerramento, no domingo, protagonizado pelo secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, pela primeira vez, perante uma plateia sentada.

O recinto geral

A área do recinto vai ser aumentada em 10.000 metros quadrados, "para garantir um melhor descongestionamento e distanciamento".

Diz o PCP que a lotação será de uma pessoa por cada 8 metros quadrados de espaço.

A festa tem também horários reduzidos. Na sexta-feira das 19h00 à 1h30, sábado das 10h à 1h30 e domingo das 10h00 às 23h00. As entradas no recinto terminam às 24h00 nos dias com horário mais prolongado e os espetáculos terminam às 00h30.

O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços assinalados, explica o partido, como balcões de atendimento, instalações sanitárias, exposições.

"Será privilegiado e promovido o pagamento digital, reduzindo as transacções em dinheiro; os terminais de pagamento automático terão disponível a tecnologia contactless", garante o PCP.

Acampamento

O acampamento no Parque do Serrado terá afastamento de dois metros entre tendas. "A instalação das tendas é acompanhada pela organização para garantir o distanciamento e circulação"

O PCP garante ainda que na área para prestação de cuidados de emergência ou saúde vai estar uma sala de isolamento anexa aos Posto de Sáude.