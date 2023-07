Madalena bateu recorde do Guinness com 812 pessoas a bailar a chamarrita

O estádio municipal da Madalena, na Ilha do Pico, pareceu pequeno para todos os que quiseram assistir ao vivo não só ao nascimento de um recorde, mas também ao regresso deste a mãos portuguesas.

A história começou em 2015, quando 544 bailarinos se juntaram neste mesmo estádio para estabelecer o recorde de maior dança folclórica portuguesa. A marca esteve no Pico até setembro do ano passado, mês em que voou para o Canadá para passar a pertencer a um grupo que reuniu 746 pessoas.

Era esse o número a bater nesta roda de chamarrita, uma dança típica do arquipélago dos Açores, que levou centenas ao campo relvado. A entrada fez-se com alguns encontrões e, ainda antes de chegar ao destino, Alvino Silveira já dizia à TSF o que faz um bom bailarino.

"É preciso saber, é preciso ensaiar e é preciso não ter sacos nos pés. Os pés têm de andar leves, sim. Há alguns que nem sequer sabem mexer um pé, mas estão aí, pronto", e era com ele que iriam partilhar o palco.

Já Graça Diogo, que está nos Açores há 30 anos, prefere ficar apenas a assistir, até porque os ritmos que a fazem bailar são outros, apesar de "apreciar muito" a chamarrita: "Gosto muito de ver, mas a quem sabe dançar. Eu sei dançar é valsas e tangos porque sou do continente, de Vila Franca de Xira."

© Rúben de Matos/TSF

Foram precisas duas horas para todos os dançarinos se reunirem sob o olhar atento de Pravin Patel, responsável do Guinness World Records que aterrou no Pico vindo de Londres para certificar o procurado recorde.

E enquanto Patel ia andando às voltas, como se fosse um inspetor da polícia, uma voz pedia mais e mais. "Estamos mesmo quase, já tive agora a informação de que estamos mesmo, mesmo quase. Precisamos de mais uns pares, vá lá."

Quem falava era Rui Martins, um dos organizadores, que não escondia a impaciência nem o nervosismo. "Isto são muitos meses de trabalho para este dia e há coisas que podem correr mal. Não é só por causa do número de pessoas, é por algum pormenor que nos falhe e eles podem não nos deixar ficar com o recorde."

De todas as idades e vindos também de outras ilhas que não a do Pico, entre os bailarinos estava até o Secretário Regional das Finanças - ou, diga-se, o Ministro das Finanças - dos Açores, Duarte Freitas, para dar um pezinho de dança que até "ajuda a gerir melhor" o dinheiro público.

A inspiração vem dos bailes de roda que se organizam, ao fim de semana, "nestas ilhas, onde as tradições estão muito vivas" e que são "muito importantes, não só para a socialização, mas também para quem tem responsabilidades no dia a dia, sejam quais forem as funções, para poderem limpar a cabeça e recomeçar na segunda-feira cheios de energia".

Contas feitas, dançou-se durante cinco minutos. Depois disso, ainda foi precisa meia hora para fazer contas, mas Pravin Patel lá tomou conta do microfone para dar voz ao resultado de tanto rodopio: "Eight hundred and twelve!"

É o número mágico: 812 pares dançaram e desbloquearam um entusiasmo geral que vai ficar na ilha verão dentro. O recorde voltou.