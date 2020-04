Madeira soma 50 casos de infeção com uma pessoa recuperada

A nova pessoa infetada na Madeira cumpria isolamento no domicílio desde a sua chegada © Homem de Gouveia/EPA

Por Lusa 08 Abril, 2020 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira elevou esta quarta-feira para 50 o número de pessoas já infetadas por Covid-19 no arquipélago, mais uma do que na terça-feira, anunciando também a recuperação de um doente.

"Completámos um total de 50 casos positivos identificados na Região Autónoma da Madeira e, entre estes, está um caso recuperado", anunciou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na videoconferência sobre a situação epidemiológica no arquipélago.

Sobre a nova pessoa infetada, a vice-presidente do IASAÚDE disse tratar-se de um caso importado relativo a "um doente na faixa etária dos 30 a 39 anos, residente no concelho de Machico e que regressou à região em 21 de março proveniente do Reino Unido".

Este residente "cumpria isolamento no domicílio desde a sua chegada" e passará, agora, a cumprir isolamento no hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

Bruna Gouveia adiantou que a região, até às 18h00 desta quarta-feira, tem 340 casos de testes negativos, havendo sete pessoas a aguardar resultados laboratoriais.

"Totalizamos hoje 397 casos suspeitos estudados na Madeira desde 29 de fevereiro, mais 32 do que os anunciados ontem [terça-feira]", referiu, acrescentando que os dois doentes internados na unidade de Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, um dos quais nos cuidados intensivos, se mantêm estáveis.

Trinta pessoas sem-abrigo com resultado negativo encontram-se no Centro de Acolhimento e outras três aguardam os resultados dos respetivos exames laboratoriais, indicou.

Em vigilância ativa estão 546 pessoas, entre as quais três profissionais de saúde, e em vigilância passiva 261 pessoas.

Em quarentena encontram-se 338 pessoas, das quais 25 no hotel Praia Dourada, no Porto Santo; três na Quinta do Lorde e 20 no Hotel D. Pedro, ambos em Machico; e 290 no hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

A Linha SRS24 registou, até às 15h00 desta quarta-feira, 68 chamadas, totalizando 5.431 chamadas desde 27 de janeiro.

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, revelou, por seu lado, que as 250 mil máscaras que o governo irá receber na próxima semana serão distribuídas pelos CTT.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13 141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.