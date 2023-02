"Mãe, preciso que me envies dinheiro..." A burla em que "qualquer pai" pode cair

© AFP

A história passou-se com Orlanda Rodrigues. Há cerca de dois meses começou a receber mensagens no telemóvel, supostamente da sua filha. "Comecei a receber uma mensagem a dizer "Mãe, sou a Teresa, o meu telefone ficou sem bateria e se quiseres falar comigo liga para este número", lembra.

Duas horas mais tarde, do mesmo número, recebe outra mensagem a pedir dinheiro porque a 'filha' precisava de "pagar umas coisas". Conversa puxa conversa, perguntou "que coisas", mas do lado de lá respondiam laconicamente, pedindo que apenas que enviasse o dinheiro para um NIB, nunca especificando a quantia.

Desconfiada com o tom da conversa, Orlanda ligou para o telemóvel da filha, que atendeu. Ultrapassado o equívoco, acredita que é fácil cair no "conto do vigário". "Qualquer pai na primeira parte [da conversa] cai, porque é normal eles ficarem sem bateria no telemóvel ou os telefones caírem e apanharem água", nota.

"Várias vezes fazem isso e dizem para ligar para o António ou para o Francisco e nós ligamos e são números que estão identificados", adianta. No entanto, num primeiro momento o número em causa não atendeu e mais tarde, já nem existia. Orlanda Rodrigues nunca chegou a fazer queixa à polícia mas, no seu caso, a tentativa de burla não deu resultado.