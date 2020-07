Mais 11 mortos e 374 novos infetados com Covid-19 em Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 03 Julho, 2020 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 1598 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 43.156, mais 374 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. O número total de casos confirmados é, no entanto, provisório, explica a Direção-Geral da Saúde.

Numa nota acrescentada ao relatório desta sexta-feira, pode ler-se que os dados referentes à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo "têm como fonte os dados agregados dos respectivos ACES". Isto porque, segundo a DGS, "a não-notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise".

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista esta sexta-feira 19.956 casos de Covid-19, mais 300 do que esta quinta-feira e é responsável por 80% dos novos casos registados esta sexta-feira.

Até ao momento, 28.424 pessoas conseguiram recuperar, mais 327 desde o último balanço.

Há 31433 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 879 aguardam resultado laboratorial para saber se estão infetadas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19