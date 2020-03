Mais 30 casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Cinco dos doentes estão internados no Porto, um em Coimbra e três em Lisboa © Carlos Ortega/EPA

Portugal tem nove casos confirmados de covid-19 e os casos suspeitos aumentaram em 30 de quarta-feira para esta quinta-feira. Segundo um boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de casos suspeitos é de 147, valor desde janeiro deste ano. No boletim de quarta-feira os casos suspeitos eram 117 [um aumento de 16 casos em relação a terça-feira].

No boletim, a DGS diz que dos nove casos cinco são importados (Itália e Espanha) e que os restantes quatro são casos com ligação a casos importados. Cinco dos doentes estão internados no Porto, um em Coimbra e três em Lisboa. Do total são oito homens e uma mulher, todos entre os 30 e os 69 anos.

Segundo a DGS há 213 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. O novo coronavírus que provoca o covid-19 surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".